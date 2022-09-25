Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 6.katından düşen Gökhan Karabacak, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karabacak, yaşamını yitirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Alınan bilgilere göre olay, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 29 yaşındaki Gökhan Karabacak, apartmanın 6.katındaki yangın merdiveninde dengesini kaybedince 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karabacak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olan Karabacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!

İNCELEME BAŞLATILDI

Karabacak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!

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