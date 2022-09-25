Bursa İnegöl'de feci olay! 6.kattan beton zemine düşen gençten acı haber!

Alınan bilgilere göre olay, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 29 yaşındaki Gökhan Karabacak, apartmanın 6.katındaki yangın merdiveninde dengesini kaybedince 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Karabacak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olan Karabacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Karabacak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.