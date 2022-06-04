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Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde M.G. isimli kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. ve F.G.'yi silahla vurarak öldürdü.

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre  Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 50 yaşındaki M.G. ile yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası M.G. yanında bulunan silahla kardeşlere ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahale sonrası kardeşleri  Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. 

Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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