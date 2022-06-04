Bursa Nilüfer'de korkunç olay! Amca, husumetli olduğu yeğenlerini silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 50 yaşındaki M.G. ile yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası M.G. yanında bulunan silahla kardeşlere ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahale sonrası kardeşleri Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.