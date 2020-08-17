Bursa Nilüfer'de orman yangını! Yerleşim yerleri tehlike altında

Son günlerde ülkemizde meydana gelen orman yangınları haberlerine bir yenisi eklendi. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyüp yayılmasının ardından vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

YANGININ SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor. Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.