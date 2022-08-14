Bursa Nilüfer'de yürekleri ağza getiren olay! Bir kişi, trenin önüne atladı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metro istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir kişi metronun önüne atlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.