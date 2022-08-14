Bursa Nilüfer'de yürekleri ağza getiren olay! Bir kişi, trenin önüne atladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metro istasyonunda meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi metro, istasyona girdiği anda bir anda raylara atladı.
MAKİNİST TRENİ YAVAŞLATTI
Makinistin, kimliği belirsiz kişinin hareketlerinden şüphelenerek yavaşlaması olası bir kazayı önledi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan istasyonda bulunan vatandaşların yaşadığı şaşkınlık ve o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Onlarca kişinin kanalizasyon çukuruna düşerek trajik bir şekilde can verdiği tuvalet kazasını öğrenince mideniz bulanacak!