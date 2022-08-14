Bursa Nilüfer'de yürekleri ağza getiren olay! Bir kişi, trenin önüne atladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metro istasyonunda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir kişi metronun önüne atlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metro istasyonunda meydana gelen olay korku dolu anlar yaşattı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi metro, istasyona girdiği anda bir anda raylara atladı.

Bursa Nilüfer'de yürekleri ağıza getiren olay! Bir kişi, trenin önüne atladı

MAKİNİST TRENİ YAVAŞLATTI

Makinistin, kimliği belirsiz kişinin hareketlerinden şüphelenerek yavaşlaması olası bir kazayı önledi.

Bursa Nilüfer'de yürekleri ağıza getiren olay! Bir kişi, trenin önüne atladı

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan istasyonda bulunan vatandaşların yaşadığı şaşkınlık ve o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Bursa Nilüfer'de yürekleri ağıza getiren olay! Bir kişi, trenin önüne atladı

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