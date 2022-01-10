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  3. Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Alınan bilgilere göre Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde meydana gelen hasarlı ve yaralanmalı trafik kazasına müdahale etmek için yola çıktı. 

KAZA YERİNE 200 METRE KALA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza yerine 200 metre mesafe kala, yağışın etkili olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünü kaybettiği itfaiye aracı şarampole devrildi. 

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HAYATINI KAYBEDEN PERSONELLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Bursa Orhaneli'de yürekleri yakan kaza! İtfaiye aracı şarampole devrildi: 4 itfaiye personeli öldü

Tayfun Altuntaş
Editör
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