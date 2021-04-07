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  3. Bursa polisi maske takmayan vatandaşları kameradan tespit ediyor

Bursa polisi maske takmayan vatandaşları kameradan tespit ediyor

Polis ekiplerince, Bursa'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar uyarılıyor.

Bursa polisi maske takmayan vatandaşları kameradan tespit ediyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kentteki yayılımını engellemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor.

ANLIK OLARAK İZLENİYOR

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, haber merkezi görevlilerince sahada bulunan polis ekiplerine bildiriyor.

Kısa süre içinde bu vatandaşlara ulaşan ekipler, onlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Vatandaş ve işletmecilere yönelik gerçekleştirilen uygulamaların süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursa polisi maske takmayan vatandaşları kameradan tespit ediyor

Bursa polisi maske takmayan vatandaşları kameradan tespit ediyor

Bursa polisi maske takmayan vatandaşları kameradan tespit ediyor

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