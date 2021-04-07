Bursa sahilde telaşlandıran görüntü

Mudanya ilçesinde, "plankton patlaması" sonucu deniz yüzeyi bembeyaz tabaka ile kaplandı. Sahile inen vatandaşlar, beyaz tabakanın atılan çöp ve atıklardan kaynaklı olduğu düşüncesiyle yetkililere tepki gösterdi. Uzmanlar denizdeki renk değişiminin denizdeki popülasyonun ve oksijenin çoğalmasıyla yaşanan "plankton patlaması" sebebiyle meydana geldiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi:

"Türkiye'nin birçok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara Denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmaları herhangi bir deniz kirliliği olmayıp doğal bir ekolojik olay olarak tanımlanmaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı