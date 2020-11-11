Sosyal medyada, #valiistifa etiketiyle gündem olan olayda, Bursa'da yaşayan ve mahalle bekçiliği yapan İsmail Belindir'in, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle görevinden alındığı ve soruşturma açıldığı söylendi. Sosyal medyada gündem olan bu olay, çokça konuşulmaya başlandı. Peki, Bursa Valisi Yakup Canbolat kimdir, neden istifası isteniyor? İsmail Belindir kimdir, olayı nedir? İşte detaylar...

YAKUP CANBOLAT KİMDİR?

1969 yılında Çorum’un Alaca İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Alaca’da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1992 yılında Konya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında kura çekerek Durağan (Sinop) Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla:

Durağan (Sinop) (1995-1998)

Yedisu (Bingöl) (1998-2000)

Cumayeri (Düzce) (2000-2003)

Kâhta (Adıyaman) Kaymakamlığı (2003-2005)

Yozgat Vali Yardımcılığı (İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği) (2005-2007)

Söğüt (Bilecik) Kaymakamlığı (2007-2009) görevlerinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra Hakkâri Valiliği (2014-2016) ve Konya Valiliği ( 2016-2018) görevlerinde bulundu.

Vali Yakup Canbolat son olarak 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliğine atanarak 07 Kasım 2018 tarihinde göreve başlamıştır.

Bursa Valisi Canbolat evli olup, iki çocuk, bir gelin ve bir torun sahibidir.

NEDEN İSTİFASI İSTENİYOR? İSMAİL BELİNDİR OLAYI NEDİR?

Bursa'da yaşayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsmail Belindir'in 26 Temmuz tarihinde sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gündem oldu. Paylaşımda, #hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görseli kullanan Belindir'in hakkında soruşturma açıldı ve görevinden alındı.

Bunun üzerine İsmail Belindir'in tartışma konusu olan bir başka paylaşımı ise şöyle:

Soruşturmanın üzerine bazı kesimler tarafından Bursa Valisi'nin istifası istenirken bazı kesimler tarafından soruşturmanın sürmesi isteniyor.

Bursa Valiliği'nde önce yayımlanan sonra ise kaldırılan duyuru ise şöyle: