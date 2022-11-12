Bursa Yenişehir'de feci olay! Definecilerin patlattığı kaya, hayattan kopardı

Alınan bilgilere göre olay Yeniköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre define aramak için İstanbul'dan gelen 3 kişi, bölgede kazı başlattı. Alanda bulunan bir kafayı patlatmak isteyen defineciler, patlayıcı yerleştirip kayayı patlattı. Ancak patlama sırasında kopan bir taş parçası, definecilerden O.G.’nin kafasına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine defineciler durumu 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan O.G. ambulans ile Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

TESLİM OLDULAR

Defineci diğer iki kişi ise jandarmaya teslim oldu. Jandarma definecilere ait malzemelere el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.