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Bursa'da 10 yaşındaki çocuk otomobil hırsızına engel oldu!

Bursa Mudanya'da Burçin Ö.'nün, markete girmek için yol üzerine park ettiği otomobili bir şüpheli çalmaya kalkıştı. Aracın arka koltuğunda oturan 10 yaşındaki çocuğu fark etmeden otomobile binen şüpheli, çocuğu görünce korkarak kaçtı.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk otomobil hırsızına engel oldu!

35 yaşındaki Burçin Ö., 10 yaşındaki oğlu Denizhan Ö. ile birlikte alışveriş yapmak için Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğitim Caddesi'ndeki markete geldi.

Aracını marketin karşısındaki yol üzerine park eden anne, oğluna arabasında kalmasını söyledi.

ÇOCUĞU GÖRÜNCE KAÇTI

Bu sırada kadının park ettiği aracı gözüne kestiren şüpheli A.G., aracın yanına yaklaşarak bir süre caddeyi gözledi v e ardından araca bindi.

Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden çıkarak kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Marketten çıkarak çocuğun yanına gelen Burçin Ö.'ye oğlu her şeyi anlattı.

Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin araca binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk otomobil hırsızına engel oldu!

KENDİ ARACI SANMIŞ

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G’yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.

Emniyette ifade veren A.G., araca yanlışlıkla bindiğini, kendi aracı olmadığını anlayınca da geri çıktığını söylediği belirtildi.

“OĞLUM ÇOK KORKMUŞTU”

Durumu anlatan anne ise “Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşın biri ‘oğlun ağlıyor’ diye söyledi. Bende koşarak gittim, baktım oğlum ağlıyor. Allahtan anahtar cebimdeydi. Bende kamera kayıtlarını aldım, panikle çevredekilere söyledim. Polise bilgi verildi. Oğlum da çok korkmuştu, Allah’tan kimseye cana da mala da zarar gelmedi.” dedi.

Bursa'da 10 yaşındaki çocuk otomobil hırsızına engel oldu!Bursa'da 10 yaşındaki çocuk otomobil hırsızına engel oldu!

(İHA)

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