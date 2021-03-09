Bursa'da 2 kadın hırsız yakalanınca ortalığı birbirine kattı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde bulunan markette gerçekleşen olayda 2 kadın müşteri gibi gelip yanlarında getirmiş olduğu poşete yaklaşık 200 lira değerinde ürün doldurdu.

Kadınlardan biri kasiyeri oyalamaya başlarken öteki kadın marketin kapısından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden çalışanlar kapıları kilitledi.

KENDİLERİNİ YERDEN YERE ATTILAR

Dışarıya çıkamayan kadınlar ortalığı birbirine kattı. Şüpheli 2 kadın, kasaya para ödemeyi unuttuklarını hırsızlık yapmadıklarını belirterek, kendilerini yerden yere attı.

Kasiyerin kendisine uçan tekme attığını iddia eden şüpheli hamile olduğunu ve bebeğinin düşmesi durumunda market çalışanlarını da pompalı tüfekle öldüreceğini söyleyip tehdit etti.

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Market çalışanlarının ihbarı üzerine markete gelen polis ekiplerini gören kadınlardan biri bayılma numarası yaptı. Market çalışanları ve 2 şüpheli kadın, birbirlerinden şikayetçi olurken, darp raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde, kadının hamile olmadığı ortaya çıktı.

Daha önceden de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

(İHA)