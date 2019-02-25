Bursa'da 2 katlı binada yangın paniği!
Bursa’da 2 katlı metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu
Olay, sabaha karşı 05.10 sularında meydana geldi. Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk bina yangında tamamen küle döndü.
Edinilen bilgilere göre; uzun süredir boş bulunan metruk binada henüz yangının nereden kaynaklandığı belirlenemedi. Mahalle sakinleri binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları iddia etti.
Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 3 adet itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. İHA'nın haberine göre; yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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