Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı

Bursa'da 200 polisin katılımıyla "Asayiş Uygulaması" yapıldı. Denetimlerde 11 iş yerine işlem yapılırken, 480 kişi sorgulandı.

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Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı

Bursa'da 200 polisin katılımıyla "Asayiş Uygulaması" yapıldı. Denetimlerde 11 iş yerine işlem yapılırken, 480 kişi sorgulandı. Yapılan trafik uygulamasında ise araç içerisinden 1 adet ruhsatsız tabanca yakalanırken, 1 araç sürücüsü kimliksiz ve ehliyetsiz olduğundan 17 bin TL idari para cezası kesildi.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, kısım ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri ekiplerince Görükle'de 200 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi.

Uygulamada 120 araç denetlenirken, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 araç sürücüsü kimliksiz ehliyetsiz olduğundan 17 bin TL cezai işlem uygulanarak araç çektirildi. 480 kişiye yapılan kimlik sorgulamasında, 1 şahıstan 2.35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 27 iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine işlem yapıldı.

Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı

Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı

Bursa’da 200 polislin katılımıyla asayiş uygulaması! 480 kişi sorgulandı

KAYNAK: İHA

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