Bursa'da 3 çocuk okulun yardım kumbarasından 5 bin lira çaldı

Bursa İnegöl'de bulunan Kocatepe Ortaokulu’na gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 çocuk, kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışını okulda saklanarak bekledi. Herkes çıktıktan sonra sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler arayan çocuklar koridorda bulunan yardım kumbarasını gözlüne kestirdi.

POLİS EKİPLERİ O ÇOCUKLARI ARIYOR

Asılı kumbarayı alıp koridorda ayaklarıyla kıran çocuklar içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. Çocuklar okulun ikinci katının camından boruya tutunarak adeta örümcek adam gibi inerek kayıplara karışması kameraya yansıdı.

Okul yönetiminin haber vermesinin ardından polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu aramaya devam ediyor.