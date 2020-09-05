Futsal Milli Takımı aday kadrosu açıklandıHasan Basri Mete, 401 delegenin oyu ile ikinci kez Şaphane ilçe başkanı seçildiBursa'da 6 gündür kayıp olan Sahil Geçgel'i bulmak için çalışma başlatıldı.Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiSosyal medyada yine bir taciz şoku! Polis memuru baba 8 yaşındaki kızına...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Atılan her adım bizi bu salgına hazırlamış"Konyaspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu! Konyaspor 2020-2021 formaları ne kadar?Fenerbahçe - Sivasspor The Land Of Legends Cup maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'lerMetrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdiSüleyman Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa'da 6 gündür kayıp olan Sahil Geçgel'i bulmak için çalışma başlatıldı.

Bursa'da 6 gündür kayıp olan Sahil Geçgel'i bulmak için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Sahil Geçgel (27), uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Geçgel'in, en son 10 kilometre uzaklığındaki Ovaakça Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti.

Bursa'da 6 gündür kayıp olan Sahil Geçgel'i bulmak için çalışma başlatıldı.

Bursa'da, 6 gündür kendisinden haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'ndeki evinden 31 Ağustos'ta ayrılan Sahil Geçgel (27), uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Geçgel'in, en son 10 kilometre uzaklığındaki Ovaakça Mahallesi'nde görüldüğünü tespit etti.

Geçgel'in bölgedeki ormanlık alanda olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, arama kurtarma ekiplerinden destek istedi.

70 kişi tarafından aranıyor

Bölgeye gelen AFAD, AKUT, NAK Arama Kurtarma, BAKUT ve ANDA ekiplerinden oluşan yaklaşık 70 kişi, Sahil Geçgel'i ormanlık alanda arıyor.

Geçgel'in son 3 aydır psikolojik problemler yaşadığı ve sık sık evden ayrılarak uzun süre geri dönmediği öğrenildi.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT