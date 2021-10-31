Bursa'da 7 araçlı zincirleme kaza! 10 yaralı var

Bursa'da zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Kazada 7 araç birbirine girdi. Ekipler araçta sıkışan kişileri dışarı çıkardılar. Biri ağır olmak üzere 10 yaralı bulunurken, tüm yaralılar hastanede tedavi altına alındılar.

ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Kaza Bursa-Mudanya yolundaki Esentepe Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kazayı gerçekleştiren 2 otomobile, arkalarından gelen 5 araç daha çarptılar. Olay mahalline çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi geldi. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri araçlarında sıkışmış birçok yolcunun kurtarılmasını sağladılar.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı 10 kişi ambulanslara birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi. Yaralı kişilerden birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayı gerçekleştiren araçlar çekici tarafından kaldırıldıktan sonra yol kontrollü bir şekilde trafik erimişine açıldı.