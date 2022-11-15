Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Kaçırdığı feribotu yalan ihbarla durdurmaya çalıştı!

Bursa'dan İstanbul'a gidecek olan 22 yaşındaki bir genç, feribotu kaçırdığı ortalığı ayağa kaldıracak bir ihbarda bulunarak seferin durdurulmasına neden oldu.

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Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Kaçırdığı feribotu yalan ihbarla durdurmaya çalıştı!

Bursa'dan İstanbul'a gitmek için biletini aldığı feribotu kaçıran ve asılsız bomba ihbarında bulunan yolcu ortalığı ayağa kaldırdı. İhbar üzerine Bursa ve İstanbul'daki limanlara yanaşan feribotlarda bomba araması yapıldı. Yolcular didik didik arandı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Kaçırdığı feribotu yalan ihbarla durdurmaya çalıştı!

YOLCULARA ARAMA YAPILDI

Burada panik yaşanmaması için yolculara gemide arıza olduğu söylendi. Ancak gemi detaylı arama yapılması ve 400 yolcunun mağdur edilmemesi için Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla hemen Mudanya iskelesine yönlendirildi. İstanbul'dan gelen yolcular bir süre Mudanya iskelesindeki terör ve asayiş ekiplerince bekletildi. Gemide detaylı arama yapılırken, bekletilen yolcular da üst aramasından sonra iskeleden dışarıya çıkarıldı.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Kaçırdığı feribotu yalan ihbarla durdurmaya çalıştı!

İSTANBUL'A ÇALIŞMAYA GELMİŞ

Öte yandan polise asılsız ihbar yapan kişinin kimliği de kısa sürede tespit edildi. Şahsın 15 gün önce İstanbul'dan çalışmak için Bursa'ya gelen ve işten ayrılınca İstanbul'a geri dönmek isteyen 22 yaşındaki E.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kişinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binerek İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti.

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay! Kaçırdığı feribotu yalan ihbarla durdurmaya çalıştı!

FERİBOTU KAÇIRDIĞI İÇİN İHBARDA BULUNMUŞ

Yapılan operasyonla asılsız ihbarda bulunan kişi Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında gözaltına alındı. İşsiz olan E.A sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edilecek.
Panik yaşayan ve Mudanya iskelesinde üst araması yapıldıktan sonra buradan ayrılan yolcular da otobüslerle Bursa'ya hareket ettiler. Öte yandan E.A.'nın feribotu kaçırdığı için böyle bir ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

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