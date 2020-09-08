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Bursa'da alkollü servis şoförü: Olması gerekenden 20 kat fazla

Bursa'da bir okul taşıtı sürücüsü, durdurulan polisler tarafından şüphelenilince alkolmetreye üfledi. Kanında olması gerekenden 20 kat fazla alkole rastlanan servis şoförüne adli para cezası verildi ve aracı trafikten men edilerek ehliyetine 6 ay süreyle el kondu.

Bursa'da alkollü servis şoförü: Olması gerekenden 20 kat fazla

Bursa'da bir okul taşıtı sürücüsü, alkol uygulamasına takıldı. Alkolmetreye üfletilen sürücü, olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konularak aracı trafikten men edildi.

Bursa'da alkollü servis şoförü: Olması gerekenden 20 kat fazla

SERVİS ÇEKİCİYLE OTOPARKA GÖTÜRÜLDÜ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, Çekirge Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı. Uygulama esnasında 16 S 4503 plakalı okul servisi sürücüsü Çetin K.'den şüphelenen ekipler, minibüsü durdurdu. Durdurulan okul servisi sürücüsü, gerekli evrak incelemelerinin ardından aşağı indirilerek alkolmetreye üfledi. Minibüs sürücüleri 0.20 promile kadar alkol kullanabilme hakkına sahipken, polis ekipleri sürücü Çetin K.'nin alkolmetreyi üflemesinin ardından çıkan alkol oranına şaşırdı. 3.96 promil alkolle olması gerekenden yaklaşık 20 kat daha fazla alkollü çıkan sürücü gözaltına alındı. Çekici çağrılarak okul servisi otoparka çekildi. Ardından karakola sevk edilen sürücü Çetin K.'ye bin 228 lira idarî para cezası kesildi. Ayrıca okul servisi trafikten men edilerek, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Bursa'da alkollü servis şoförü: Olması gerekenden 20 kat fazla

Berna Akkaya
Editör


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