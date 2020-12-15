Dr. Cumhur Toker, Kovid-10 nedeniyle hayatını kaybetti

Ölümcül koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Pandemiye karşı verilen mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

BURSA TABİP ODASI DUYURDU

Bursa Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa'da işyeri hekimi olan Dr. Cumhur Toker'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Tabipler Birliği de yaptığı paylaşımla ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

225 SAĞLIK ÇALIŞANI...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını vermişti. Bakan Koca, '225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum' demişti.