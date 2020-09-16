TİM-DAİB istişare toplantısı: İhracat, salgın öncesinin önüne geçtiDatça'da kum zambakları tekrar açtı, koparmanın cezası ise 73 bin 747 TLDenver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı eleyerek finale yükseldi!Bursa'da bir otelde 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 kişi tutuklandıDanimarka’da, Moria'daki çocukların ülkeye kabulü için hükümet protesto edildiJaponya'nın yeni başbakanı Yoshihide Suga kimdir? Kaç yaşında?İngiliz Kraliyet donanmasına ait 'Enterprise' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçtiJaponya'nın yeni başbakanı Suga Yoshihide olduBursa'da uyuşturucu çetesi ile polis arasında çatışmaBitcoin yine yükselişte: 11,000 dolar sınırında seyrediyor
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa'da bir otelde 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 kişi tutuklandı

Bursa'da bir otelde 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaşın para ve değerli eşyaları, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da bir otelde 'fuhuş' tuzağı kurup gasp yapan 5 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir otelde fuhuş tuzağı kuran gaspçılar, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaşın para ve değerli eşyaları, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçı 3 kişi ile suç ortağı 2 kadın, tutuklanarak cezaevine dönerildi.

Olay, dün sabah Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT