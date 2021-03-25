Bursa'da can pazarı! Apartman yanında felçli kadın dehşeti yaşadı

Bursa'da gece yarısı meydana gelen olayda merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak'taki iki katlı evde yangın çıktı. 50 yaşındaki Cüneyt Teccal'e ait birinci katta soba nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çok geçmeden olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından alevler bastırıldı.

FELÇLİ KADIN POLİS EKİPLERİ SAYESİNDE KURTARILDI



86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan Ayşe Teccal, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımı sayesinde alevlerin arasından kurtarıldı. Yaşlı kadın ambulansla hastaneye sevk edildi, sağlık durumunun iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.