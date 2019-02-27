Bursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken itfaiyenin çalışmasıyla üç kişi de yaralı olarak kurtuldu.
Saat 21.30 sıralarında Kozluören mevkinde seyir halinde plan bir araç henüz belirlenemeyen bir sebepten Kozluören göletine uçtu. Suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı.
2 ÖLÜ, 3 YARALI
Suya giren ekipler araçtan 2 kişinin cesedini çıkarırken 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Göletin içinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.