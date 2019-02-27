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Bursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken itfaiyenin çalışmasıyla üç kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtu

Saat 21.30 sıralarında Kozluören mevkinde seyir halinde plan bir araç henüz belirlenemeyen bir sebepten Kozluören göletine uçtu. Suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarlar birlikte olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Suya giren ekipler araçtan 2 kişinin cesedini çıkarırken 3 kişiyi ise yaralı kurtardı. Göletin içinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtuBursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtuBursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtuBursa'da can pazarı! Otomobil baraja uçtu

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