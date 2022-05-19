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  3. Bursa'da çıldırtan görüntü! Masum köpeğe alkol içirip videoya çektiler!

Bursa'da çıldırtan görüntü! Masum köpeğe alkol içirip videoya çektiler!

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde sahibi oldukları köpeğe alkol içirip bu anları kayıt altına alan 3 şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Eğlence amaçlı masum hayvana alkol içerdiklerini ifade eden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da çıldırtan görüntü! Masum köpeğe alkol içirip videoya çektiler!

Alınan bilgilere göre Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda evlerinin bahçesinde alkol alarak eğlenen 3 arkadaş sahibi oldukları köpeğin ağzını açarak alkol döktü. Söz konusu eylemi birçok tekrarlayarak masum hayvana işkence eden şahıslar bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaştı. 

Bursa'da çıldırtan görüntü! Masum köpeğe alkol içirip videoya çektiler!

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin ardından harekete geçen  Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kimliklerini tespit ettiği, 3 şahsı gözaltına aldı.

"EĞLENCE AMAÇLI YAPIYORDUK"

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız" dedikleri ifade edildi. 

Bursa'da çıldırtan görüntü! Masum köpeğe alkol içirip videoya çektiler!

SERBEST KALDILAR

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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