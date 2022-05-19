Bursa'da çıldırtan görüntü! Masum köpeğe alkol içirip videoya çektiler!

Alınan bilgilere göre Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda evlerinin bahçesinde alkol alarak eğlenen 3 arkadaş sahibi oldukları köpeğin ağzını açarak alkol döktü. Söz konusu eylemi birçok tekrarlayarak masum hayvana işkence eden şahıslar bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerin ardından harekete geçen Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri kimliklerini tespit ettiği, 3 şahsı gözaltına aldı.

"EĞLENCE AMAÇLI YAPIYORDUK"

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız" dedikleri ifade edildi.

SERBEST KALDILAR

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)