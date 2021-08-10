Bursa'da çöpü almak için çalılıklara girdi! Ceset buldu!

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi'nde görev yapan bir temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda temizlik yaparken, çalılıkların arasında gördüğü ayakkabı için çalılıklara giren işçi cansız bir bedenle karşılaştı.

Ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişiye ait olduğunu anlayan temizlik işçisi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

NEDEN ÖLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Gelen sağlık ve emniyet ekipleri yapılan ilk incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.