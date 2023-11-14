Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sonucu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı yapılan DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi DEAŞ'ın bombacısı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışları sonucu 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!

Aralarında örgüt içerisinde EYP (El yapımı patlayıcı) imalatında görev alan, para dağıtım faaliyetinde bulunan, yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden ve savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların bulunduğu Irak uyruklu 5 kişi yakalandı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!

Bursa, Ankara ve Mersin illerinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Operasyon anları da kameraya saniye saniye yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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