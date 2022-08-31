Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü. Yaşanan dehşet veren anlar sırasında terminalin çatısı çöktü, ağaçlar ise devrildi. Vatandaşlar panik anlar yaşadı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Edinilen bilgiye göre, meteoroloji ve AFAD birkaç saat önce şehirde yoğun yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu.

Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.

Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...

YARALI OLDUĞU BİLGİSİ ASILSIZ ÇIKTI

Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor.

Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...

İLÇELERDEKİ CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Diğer yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi.

Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...

ŞEHİRDE YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK

Terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de İHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...
Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor.

Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...

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