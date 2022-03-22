Bursa'da deprem mi oldu! 22 Mart 2022? Bursa kaç şiddetinde sallandı 22 Mart 2022? Bursa'da hissedilen sarsıntının hemen ardından Bursa'da deprem mi oldu 22 Mart 2022? Bursa kaç şiddetinde sallandı 22 Mart 2022? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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AFAD'ın verilerine göre Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Bursa'da deprem mi oldu 22 Mart 2022? Bursa kaç şiddetinde sallandı 22 Mart 2022? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU 22 MART 2022? BURSA KAÇ ŞİDDETİNDE SALLANDI 22 MART 2022 AFAD, Bursa Kemalpaşa'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07:22'de meydana gelen depremin derinliği 6.99 km olarak belirlendi... #Deprem

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Mustafakemalpasa (Bursa)

Tarih-Saat : 22.03.2022, 07:22:09 TSİ

Enlem : 40.0671 N

Boylam : 28.6308 E

Derinlik : 6.99 km

Detay : https://t.co/jnjgfVYlpO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri