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  3. Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Yapılan testler sonucunda depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 4 katlı bina Osmangazi Belediyesi tarafından yıkıldı.

Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, yapılan testler sonucunda depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen 4 katlı binayı yıktı.

Kırcaali Mahallesi 9. Özen Sokak üzerinde yer alan 4 katlı binada çatlaklar meydana geldiği şikâyeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Osmangazi Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINARAK YIKILDI

Bunun üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, binada oturanlara tebligat gönderdi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, belediye ekipleri yıkım öncesinde binanın çevresi güvenlik bariyerleri ve şeritler çevirdi. Güvenlik önlemleri altında riskli bina iş makinesi ile yıkıldı. Belediye ekipleri, yıkım sonrası bina enkazını kamyonlara yükleyerek kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Bursa'da depreme dayanıksız bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

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