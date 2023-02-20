Bursa'da doktorun zor anları: Açlık grevindeyken fenalaştı

Bursa'da açlık grevi başlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya Belediyesi önünde fenalaşınca 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da doktorun zor anları: Açlık grevindeyken fenalaştı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapacağı hastanenin projesini belediyenin iptal ettiği gerekçesiyle açlık grevine başlayan ortopedi doktoru Kayhan Turan, açlık grevinin 8'inci gününde fenalaştı. Vatandaşların ihbarı sonucu tek kişilik eylemin yapıldığı noktaya gelen 112 sağlık ekipleri, 8 gündür açlık grevi yaptığı için bitkin düşen doktoru ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bursa'da doktorun zor anları: Açlık grevindeyken fenalaştı

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kayhan Turan'ın şekerinin düştüğü, tansiyonunun da normal değerlerinin üzerine çıktığı hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ceylan Hastanesi'ne kaldırılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Kayhan Turan, Mudanya'ya yapacağı ortopedi ve travmatoloji hastanesinin engellendiğini öne sürerek açlık grevi başlatmıştı.

Bursa'da doktorun zor anları: Açlık grevindeyken fenalaştı

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