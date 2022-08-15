Bursa'da duş için birbirine giren işçiler hastanelik oldu! 1'i ağır 6 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında işçiler arasında duş sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Bursa'da duş için birbirine giren işçiler hastanelik oldu! 1'i ağır 6 yaralı!

Olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bursa'da duş için birbirine giren işçiler hastanelik oldu! 1'i ağır 6 yaralı!

Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da duş için birbirine giren işçiler hastanelik oldu! 1'i ağır 6 yaralı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!
Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nda alevlere teslim oldu! Sürücü yolcuların hayatını kurtardı!
Antalya'da kadın cinayeti! 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü!
Antalya'da kadın cinayeti! 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü!
Yozgat'ta kayınpeder ve eski damat birbirine girdi! Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!
Yozgat'ta kayınpeder ve eski damat birbirine girdi! Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika | AFAD duyurdu! Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde üst üste deprem!
Son dakika | AFAD duyurdu! Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde üst üste deprem!
Meteoroloji'den o illeri kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu
Meteoroloji'den o illeri kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınlarına dikkat! İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi hava durumu
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bozuk yolları paylaştı, Mansur Yavaş'ı eleştirdi! "Ankara sahipsiz. Beceriksiz bürokratların insafına kalmış durumda"
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bozuk yolları paylaştı, Mansur Yavaş'ı eleştirdi! "Ankara sahipsiz. Beceriksiz bürokratların insafına kalmış durumda"
Önceden 8.1 deprem yaşanmıştı! Kermadec Adaları yine sallandı: 6.6 şiddetinde deprem
Önceden 8.1 deprem yaşanmıştı! Kermadec Adaları yine sallandı: 6.6 şiddetinde deprem
Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı meslek etiğine aykırıdır" dedi, ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı meslek etiğine aykırıdır" dedi, ortalık karıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 30'dan fazla ürüne indirim yapacak! Bakan Nebati sosyal medyadan duyurdu: "Vatandaşlarımızı korumakta kararlıyız"
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 30'dan fazla ürüne indirim yapacak! Bakan Nebati sosyal medyadan duyurdu: "Vatandaşlarımızı korumakta kararlıyız"
Erken seçim çağrısı yapan CHP pes etti! Seyit Torun, son noktayı koydu: "Yetişmesi zor görünüyor"
Erken seçim çağrısı yapan CHP pes etti! Seyit Torun, son noktayı koydu: "Yetişmesi zor görünüyor"
Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüler sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"
Köpeğini havuzda boğarak öldürdü! Görüntüler sosyal medyada yayılınca tüm ülke ayağa kalktı! "Hayatımda gördüğüm en korkunç şey"
İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!
İzmir Menderes'te 5,0 büyüklüğünde deprem! O anlar saniye saniye kaydedildi!