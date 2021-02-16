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  3. Bursa'da eğitime kar ayarı! Her ilçe kendi kararını verecek...

Bursa'da eğitime kar ayarı! Her ilçe kendi kararını verecek...

Bursa'da devam eden kar yağışının her ilçede aynı yoğunlukta olmaması sebebiyle, Valilik okullara ara verilme kararının kaymakamlıklara ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldığını açıkladı.

Bursa'da eğitime kar ayarı! Her ilçe kendi kararını verecek...

Bursa'da kar sebebiyle okullara ara verilme kararını her ilçe kendi belirleyecek. Bursa Valiliği konuya ilişkin, '' yaptığı açıklamada, "İlimizde yer yer devam eden kar yağışının tüm bölgelerimizde aynı yoğunlukta olmaması sebebiyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı ilçe kaymakamlıklarına ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakılmıştır.'' dedi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel esnek mesai uygulaması kapsamında birim amirlerince ayrı ayrı değerlendirileceği bildirildi.

VALİLİKTEN ALES UYARISI

Bursa Valiliği hafta sonu yapılacak ALES/2 ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü; 21 Şubat 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

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