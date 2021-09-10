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  3. Bursa'da eşini evinde bıçakla rehin alan kişiye pencereden müdahale!

Bursa'da eşini evinde bıçakla rehin alan kişiye pencereden müdahale!

Bursa'da evli olduğu B.H. (32) tarafından bıçakla rehin alınan ´yi (32), polis ekipleri itfaiye merdiveniyle pencereden eve girerek kurtardı. Polis memurlarının da ellerini ve kollarını yaralayan B.H.'nin evli olduğu kadın olan S.H.'yi darp ettiği görüntüler kamerayla kaydedildi.

Bursa'da eşini evinde bıçakla rehin alan kişiye pencereden müdahale!

Olay, Bursa'da saat dün 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Kale Sokak'ta 8 katlı bir binanın 2´nci katında yaşandı. Psikolojik durumunun iyi olmadığı iddia edilen B.H. (32) evli olduğu kadın olan S.H. (32) ile aralarında yaşanan tartışmada üzerine bıçakla yürüyerek dairenin kapısını içeriden kilitledi.

Eşini evinde bıçakla rehin alan kişiye pencereden müdahale!

MAHALLE SAKİNLERİ POLİSE HABER VERDİ

S.H., korktuğu için kendisini bir odaya kilitleyerek çığlık attı ve yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekiplerinin ´yi ikna etmek için uzun süre uğraş vermesine rağmen B.H. ikna olmadı ve polis ekipleri, eve girmek için itfaiyeden yardım aldı.

Eşini evinde bıçakla rehin alan kişiye pencereden müdahale!

ÜÇ POLİS DE YARALANDI

Polis ekipleri pencereden eve girerek bıçakla kendisine direnen B.H.´yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Arbede sırasında B.H., 3 polis memurunu kolları ve ellerinden yaraladı. B.H. polis merkezine götürüldü.

Eşini evinde bıçakla rehin alan kişiye pencereden müdahale!

Ambulans ekiplerinin gelmesiyle S.H., olay yerinden Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

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