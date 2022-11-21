Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Her şeyi uçurup savurdu

Bursa’da fırtına hayatı felç etti. Bir marketin önünde bulunan çerez dolabı da ipinin kopmasıyla fırtınada metrelerce sürüklendi. Durumu gören market sahibi koşarak yol üzerine hareket eden standı son anda yakaladı. Aksiyon dolu anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Her şeyi uçurup savurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Bursa’da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Merkez Osmangazi ilçesinde bir marketin raflarını da fırtına vurdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ipleri kopan çerez dolabı metrelerce cadde üzerinde gitti.

Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Her şeyi uçurup savurdu

RÜZGAR DOLABI SAVURDU

O anda yol üzerinden gelen sürücüler birbirlerini korna çalarak uyarırken, sesleri duyan market sahibi Recep Yurtseven kaza olduğunu düşünerek hemen dışarıya çıktı. Fakat yol üzerinde bağladığı standın hızla aşağı doğru gittiğini gördü. Hızla elindekileri bir kenarı bırakan Yurtsever, hemen dolabın peşinden koştu.

Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Her şeyi uçurup savurdu

"NASIL KOŞTUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Dolabı araçlara zarar vermeden yakalayan hızlı marketçi, “Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum” dedi. O aksiyon dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Her şeyi uçurup savurdu

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Recep Yurtseven, ”Rüzgardan dolayı işyerimin önüne yaprak geliyordu. 'Ben de içeri girmesin' diye onları temizleyip dükkana girdim. Arkadan korna sesleri duydum. Kaza oluyor sanıp arkamı döndüm. Yola baktığımda bağladığım stantın arabaların üzerine doğru gittiğini gördüm. Elimde ne varsa hemen fırlatıp stantın peşinden koştum ama nasıl koştuğumu, nasıl yakaladığımı hatırlamıyorum. Güvenlik kamerasına baktığımda nasıl yakaladığımı anladım. Çok şükür bir araca bile zarar gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.

Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı! Her şeyi uçurup savurdu

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