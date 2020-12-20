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Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttı

Bursa'nın İznik ilçesinde avukat olduğu iddia edilen M.G. adlı şahıs av tüfeğini eline alarak sokak köpeğini başından vurdu. Hayvan cinayeti işleyen M.G, komşularının 'Neden öldürdün?'' sorusuna ise ''Tavuklarıma zarar veriyordu'' yanıtını verdi.

Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttı

İznik'te sabah saatlerinde avukat olduğu iddia edilen M.G., bir hışımla evinden çıkarak sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu. Başından yaralanan köpek olduğu yere düştükten kısa bir süre sonra öldü. 

Silah sesini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi.  M.G.'nin karşı komşusu olan Mehmet Barış Altopçu, şahsa köpeği neden vurduğunu sorduğunda ölümle tehdit edildiğini söyledi.

''TÜFEĞİ BANA DOĞRULTTU''

Barış Altopçu, "Sabah kahvaltı ederken silah sesi duyduk. Koşturarak dışarı çıktık. İkinci silah sesinde sokak köpeğinin vurulduğu gördük. Karşı elinde tüfekle komşum M.G. geliyor. Neden vurduğumu sorduğum da ise, 'tavuğumu boğdu' diye cevap verdi. Ondan sonra bana da tüfeği doğrultarak 'git başımdan' dedi. ''şeklinde konuştu.

Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttı

2 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Altopçu, ''Hemen karakola giderek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hem sokak hayvanını vurmaktan hem de beni ölümle tehdit ettiği için şikayette bulunduk. Böyle canilerin elinde av teskeresi ile silah bulunması çok sakıncalıdır. Bu yarın bir gün insana da ateş edebilir” dedi.

Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttı

Bursa'da hayvan vahşeti! Sokak köpeğini başından vurdu: Sebebi ise çileden çıkarttı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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