Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Başuzman Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahaleDünyada yeni kriz: Minerva Nike gemisi karaya oturdu, Süveyş Kanalı'nda trafik yine durdu!Pendik'te geri dönüşüm için ses getiren yarışma!Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor-Antalyaspor maç heyecanıRamazan ayında camiler açılacak mı 2021? Ramazanda camiler açık olacak mı 2021?Bursa'daki sağanak yağış 35 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktıİnsanlık asırlardır mücadele ediyordu, korona bir yılda bitirdi! Grip olmak tarihe karıştı!Ramo final mi? Kaçıncı bölümde final olacak? İşte Ramo final tarihi...
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahale

Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahale

Bursa'da iki gündür etkili olan aşırı yağışlar ve Uludağ'daki karların erimesiyle sonucunda heyelân yüzünden ulaşıma kapanan kırsal mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe açılmaya başlandı.

Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahale

Uludağ'da eriyen kar suları ve iki gün boyunca devam eden şiddetli yağışlar, İnegöl, Yenişehir, Kestel ve Mustafakemalpaşa başta olmak üzere pek çok ilçede sel ve su baskınlarına sebebiyet verirken, heyelânlar yüzünden bazı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapandı.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazova Mahallesi yolunun Karabelen mevkiinde de dün gece heyelân meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sabah saatlerinde bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Yolu kapatan ağaçlar ve toprak yığınları temizlenirken, yol ulaşıma açıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Gemlik ilçesine bağlı kırsal Katırlı Mahallesi yolunda geçen hafta meydana gelen heyelânda çöken yolda da Büyükşehir ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Heyelanlı bölgeye güvenlik şeridi oluşturulurken, yolda kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahale

Bursa'da heyelan dolayısıyla kapanan yollara belediyeden anında müdahale

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT