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Bursa'da hırsız girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

Bursa'da hırsızlık için girdiği evde küçük kız tarafından fark edilen şahıs, kaçmaya çalışırken mahalleli tarafından yakalandı.

Bursa'da hırsız girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık yapmak için eve girdiği sırada evde bulunan küçük kız çocuğu farketti. Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldırarak hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı.

Bursa'da hırsız girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

MAHALLELİ TARAFINDAN YAKALANDI

Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti. Mahalleli tarafından kovalamaca sonucu hırsızı yakaladılar. Öfkeli mahalleli şahısı dövdü.

Bursa'da hırsız girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı

ZİYNET EŞYA VE YÜZÜK ÇALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Hırsızlık şüphelisi şahıs evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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