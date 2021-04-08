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  3. Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan baz istasyonundaki hırsızlığın ardından çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, M.Y, C.A, M.İ.A, E.A, U.T, Ü.Ş, H.A. ve A.Z’yi gözaltına aldı.

Zanlıların, farklı tarihlerde Bursa'da 7, Yalova'da da 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı

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