Bursa'da hırsızlık şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı
Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan baz istasyonundaki hırsızlığın ardından çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, M.Y, C.A, M.İ.A, E.A, U.T, Ü.Ş, H.A. ve A.Z’yi gözaltına aldı.
Zanlıların, farklı tarihlerde Bursa'da 7, Yalova'da da 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı