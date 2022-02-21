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  3. Bursa'da hız bir kez daha can aldı! Devrilen et kamyonu felaketi oldu!

Bursa'da hız bir kez daha can aldı! Devrilen et kamyonu felaketi oldu!

Bursa'da et yüklü kamyon hızlı girdiği virajı alamayarak devrildi. Kabinin bariyerlere çarpması sonucunda kamyon sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, yanındaki yolcu ise yaralandı.

Bursa'da hız bir kez daha can aldı! Devrilen et kamyonu felaketi oldu!

Korkunç kaza, gece saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Asım Akyel idaresinde bulunan 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon hızlı girdiği virajı alamayarak devrildi.

2 kişinin bulunduğu araçta devrilme sonrasında 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Kazanın şiddetiyle sürüklenen kamyonun sürücü kabini yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücü Asım Akyel'in hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. 28 yaşındaki yolcu N.Ç ise olay yerindeki müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen N.Ç.'nin tedavileri sürerken, hayatını kaybeden Akyel'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bursa'da hız bir kez daha can aldı! Devrilen et kamyonu felaketi oldu!

ETLER ÇEVREYE SAVRULDU

Et yüklü olduğu belirlenen kamyonun kasasında bulunan etler çevreye savruldu. Olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaza yapan kamyonun yoldan kaldırılması ile birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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