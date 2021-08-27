Bursa'da iğrenç olay! 6 yaşındaki epilepsi hastası ve otizmli kızına cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı!

Bursa'da yaşanan olayda 6 yaşındaki epilepsi hastası ve otizmli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası ülke gündeminde olay yarattı. Kızın anlatımlarından hareketle babaya kızın annesi tarafından dava açıldı.

2014 yılında evlenip şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasında olan aileden çıkan bir iddia kan dondurdu. Mahkeme tarafından ayda iki kez hafta sonu ayrıca dini bayramların ikinci günü gibi belli aralıklarla 6 yaşındaki epilepsi hastası ve otizmli kızı N.Ö.'yü görmesi izin verilen baba Adnan Ö.'nün kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiası olay yarattı.

ÇOCUĞUN BABASININ YANINDA KALMASI İSTENMEDİ

Bakıma muhtaç olan çocuğun babasında yatılı kalması istemeyen anne Zeynep Ö. ise çocuğun babasında yatılı kalması istemeyerek avukatı Kamran Karasu aracılığı ile Bursa Aile Mahkemesi'ne çocukla kişisel ilişkinin değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Çocuğunun altının değişmesi gerektiği, ilaç kullanmaya muhtaç olduğu ve kız çocuğu olması nedeniyle babadan hem utandığı hem de ruhen rahatsızlık duyduğu anlatıldı. Sağlık durumunun babanın yanında kalmaya uygun olup olmadığının araştırılmasını isteyen anne, çocuğun babasında yatılı kalmaması kararının kaldırılarak, kişisel ilişkinin de kısa bir şekilde kendisinin yanında kurulmasını talep etti. Ancak mahkeme taleple alakası olmayan bir şekilde boşanma davasının istinaf mahkemesinden kesinleşme kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

KIZ, BABASININ YANINA GİTMEK İSTEMEDİ

Sabah'ın haberine göre, mahkemenin bu davayı ertelemesi daha büyük sorunları doğurdu. İddiaya göre baba Adnan Ö. kızına cinsel istismarda bulundu. Bu vahim iddia ise babanın geçtiğimiz hafta kızını icra memurlarınca almaya geldiği anda küçük çocuğun çığlıklarla gitmek istememesiyle ortaya çıktı.

Anne yeniden adli mercilerin kapısını çaldı. Dilekçeye göre, anne ilk zamanlar çocuğunun babasına gitmemesini hastalıkları nedeniyle babasının altını değiştirmek zorunda kaldığı için utandığını düşünerek aklına dahi getirmedi.

''BENİ ORAYA GÖNDERMEYİN''

Ancak çocuğun büyüdükçe cinsel istismara yönelik anlatımları netleşti. Dilekçede ayrıca küçük çocuğun annesine "Beni ona vermeyin, oraya göndermeyin, dokunuyor, bakıyor" şeklinde tüyleri ürperten sözlerine yer verildi. Suç duyurusu dilekçesinde çocuğun acilen anneye teslim edilmesi, babaya dava açılması gerektiğinin altı çizildi. Şimdi hem mahkemenin hem de savcılığın kararı bekleniyor.

''BENİ BURADAN ALA ANNE DİYOR''

Anne gözyaşları içinde "Ben hamileyken kayınvalidem anneme, 'ben çocuk bakamam siz bakın parası neyse veririz' dedi. Dünyayı verseler çocuğumun saçının teline değişmeyiz. İlgisiz bir babaydı, çocuğun hastalıklarıyla hep ben ilgilendim. Çocuğum babasının kendisine kötü amaçla dokunduğunu söyledi. Şuan babasının yanında tehlike altında. Korkuyorum. Çocuğumu istiyorum, 'beni buradan al anne' diyor. Rehin kaldı onun yanında. Paramparçayım" dedi.

''MAHKEMECE HİÇBİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANILMASI FACİA''

Avukat Kamran Karasu ise çocuğun babada yatılı kalmaması yönünde acıktıkları davada mahkemenin verdiği kararı eleştirerek, "Kanunen şahsi ilişkinin çocuğun yüksek menfaatleri göz önünde bulundurularak her zaman istenebilir. Yani boşanma davasının kesinleşmesinin beklenmesi mümkün değildir. Bu hukuken bir facia. Öncesinde cinsel istismardan haberdar değildik. Çocuk babasına gitmek istemediğini ve babasının kendisine dokunduğunu tüm mahalleli önünde bağırarak söylemiştir. Ancak icra kanalıyla feryatlara rağmen alınıyor. Çocuğun hastalıkları ve cinsel istismar iddiasına rağmen mahkemece hiçbir şey olmamış gibi davranılması facia" değerlendirmesinde bulundu