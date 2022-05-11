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  3. Bursa'da ilginç kaza! AVM'de mağazanın asma katı çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Bursa'da ilginç kaza! AVM'de mağazanın asma katı çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Bursa'da bir alışveriş merkezinin mağazasında çökme meydana geldi. Olaya ilişkin konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat," İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

Bursa'da ilginç kaza! AVM'de mağaza çöktü

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Bursa'da yaşanan ilginç kazada ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bursa'da ilginç kaza! AVM'de mağaza çöktü

Bursa Valisi Yakup Canbolat,  AVM'nin ikinci katında bulunan bir mağazanın asma katında çökme meydana geldiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" ifadelerini kullandı. 

Bursa'da ilginç kaza! AVM'de mağaza çöktü

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