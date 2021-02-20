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Bursa'da ineği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar kamerada!

Bursa’da bir çiftçi, ölen ineğini çöpe atmak yerine Uludağ’da yaban hayvanlarına verince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ormanda belirli bir noktaya bırakılan inek ayının yemi oldu. İneğin bir kısmını yiyen ayı, kalanını da sonra yemek için toprağa gömdü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da ineği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar kamerada!

Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ’da yaban hayvanlarına vermek için Milli Parklar Müdürlüğü’ne arayarak gelip teslim almalarını istedi. 

Çiftçinin adresine giden ekipler ölen ineği alıp Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve foto kapan kurdu. Bir çok kuş ineğin bir kısmını yedikten sonra bırakıp gitti. Ardından bir ayı ineğe yaklaşarak bir kısmını yedi. 

Kalan kısmını ise toprağa gömen ayının bu hareketi ineği diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için yaptığı düşünülüyor. Ayının dikkatlice gömme işlemi de foto kapana anbean yansıdı.

Bursa'da ineği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar kamerada!

Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan ölümünde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini belirtti. Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebildiği için vatandaşların bir telefonla haber vermesi yeterli.

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