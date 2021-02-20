Bursa'da ineği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar kamerada!

Bursa’da bir çiftçinin ölen ineği Uludağ’da yaban hayvanlarına vermek için Milli Parklar Müdürlüğü’ne arayarak gelip teslim almalarını istedi.

Çiftçinin adresine giden ekipler ölen ineği alıp Uludağ’da bir noktaya bıraktı ve foto kapan kurdu. Bir çok kuş ineğin bir kısmını yedikten sonra bırakıp gitti. Ardından bir ayı ineğe yaklaşarak bir kısmını yedi.

Kalan kısmını ise toprağa gömen ayının bu hareketi ineği diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra tekrar yemek için yaptığı düşünülüyor. Ayının dikkatlice gömme işlemi de foto kapana anbean yansıdı.

Millî Parklar Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek herhangi bir hayvan ölümünde çiftçilerin hayvanları gömmek yerine doğadaki yaban hayvanlarına verebileceklerini belirtti. Aynı şekilde tarlada, bahçede kalan, çürümeye terk edilen sebze ve meyveler de yaban hayvanlarına verilebildiği için vatandaşların bir telefonla haber vermesi yeterli.