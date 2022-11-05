Bursa'da kaçak define kazdılar! 9 kişi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yaptıkları tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi suçüstü yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da kaçak define kazdılar! 9 kişi yakalandı

Olay, İznik'e bağlı Derbent köyünde kültür varlıkları koruma alanı içerisindeki Papazkayası mevkiinde meydana geldi.

KAZI ALANINA BASKIN

Bölgede kaçak define kazısı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, pusu atarak beklemeye başladı. Şüpheli araç hareketliliği tespit eden ekipler, harekete geçerek kazı alanına baskın düzenledi.

Bursa'da kaçak define kazdılar! 9 kişi yakalandı

9 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişiyi suçüstü yakalandı. Kazı alanında, jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Olay yerinde suçüstü yakalanan E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23), A.Z. (25) adlı şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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