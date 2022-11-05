Bursa'da kaçak define kazdılar! 9 kişi yakalandı

Olay, İznik'e bağlı Derbent köyünde kültür varlıkları koruma alanı içerisindeki Papazkayası mevkiinde meydana geldi.
KAZI ALANINA BASKIN
Bölgede kaçak define kazısı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, pusu atarak beklemeye başladı. Şüpheli araç hareketliliği tespit eden ekipler, harekete geçerek kazı alanına baskın düzenledi.
9 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 9 kişiyi suçüstü yakalandı. Kazı alanında, jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Olay yerinde suçüstü yakalanan E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23), A.Z. (25) adlı şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.