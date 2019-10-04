İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bursa'da kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya minübüs çarptı

Bursa'da kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya minübüs çarptı

Bursa'da kaldırımda bekleyen baba ve bebeğine süratle gelen bir minübüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye fırlayan ve durumu ağır olan baba ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışıyor.

Bursa'da izleyenlerin yüreklerini ağıza getiren bir görüntü yayıldı.

Bursa’da vicdansız sürücünün kaldırımda bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp metrelerce havaya uçurduğu ve olay yerinden kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya minübüs çarptı

Bursa’da meydana gelen kazada kaldırımda kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı. Bir yakınını ziyarete giden aile; ziyaretten sonra evlerine dönmek için yola çıktı. Kaldırımda kucağında bebeğiyle duran babaya, bu sırada süratle gelen bir minibüs çarptı.

Bursa'da kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya minübüs çarptı

Aracın çarptığı baba ve kucağındaki bebeği metrelerce öteye fırladı. Minibüsün çarptığı baba ve bebeğinin metrelerce öteye fırlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'da kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya minübüs çarptı

Kazada durumu ağır olan baba ve bebeği Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise şoku uzun süre üzerinden atamadı

Bursa'da kaldırımda bebeği ile bekleyen babaya minübüs çarptı

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT