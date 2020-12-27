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  3. Bursa'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi!

Bursa'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi!

Bursa'da bir kişi, kamyonetin arkasında oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi. Yolda kendisini görüntüleyen şahsa ise "Çek çek hemen çek ver" diye tepki gösterdi.

Bursa'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi!

Bursa'da bir kişi, kamyonetin arkasında oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi. Kamyonetin kasasına köpeği almayı akıl edemeyen kişi, kendisini görüntüleyen kişiye ise "Çek çek hemen çek ver" diye tepki gösterdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi, boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Yoldan geçen diğer bir araçtaki vatandaşın duruma tepki göstermesi üzerine sinirlenen adam, "Çek çek hemen çek ver" diyerek tepki gösterdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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