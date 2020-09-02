Küba'nın başkenti Havana'da sıkı karantina tedbirleri uygulanacakFransız yazar ve rock müzisyeni Loulou Dedola, Bodrum'da konser verdiBursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldüMacron, Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdıAhmet Eren, yolda yürürken yanına yaklaşın bir kişi tarafından tabancayla vurulduİsrail ile BAE bankaları arasında işbirliği görüşmeleri başlıyorMeksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'dan yolsuzlukla mücadeleye devam sözüBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklama:Dışişlerinden, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepkiABD Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı Kenin ikinci tura yükseldi
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü

Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde termik santrale kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti.

Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde termik santrale kömür taşıyan dev kamyon, pikap kamyonetin üzerinden geçti. Kamyonetin sürücüsü araçtan atlayıp kurtulurken, araçta bulunan Sinan Durak (28) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhaneli Termik Santralin kömür havzasında meydana geldi. Termik Santralde çalışan Sinan Durak, şirkete ait pikap kamyonetin sürücüsü ile birlikte kömür sahasını kontrole çıktı. Kömür havzasına giden dar yoldan santrale çıkan kamyonet, karşı yöhden gelen kömür ve hafriyat taşıyan İ.A. idaresindeki kamyonla kafa kafaya geldi. Kamyonet sürücüsünün araçtan atlayarak canını kurtardığı kazada kamyon durmayarak kamyonetin üzerinden geçti. Tonlarca ağırlığındaki kamyonun üzerinden geçtiği kamyonet demir yığını haline dönüştü. Araçta bulunan Demir ise demir yığını arasında sıkıştı.

Santral çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Durak'ın sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından Orhaneli Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 1 çocuk babası Sinan Durak'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durak'ın yarın Çöreler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü

Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü

Bursa'da kamyonun üzerinden geçtiği kamyonetteki yolcu öldü



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT