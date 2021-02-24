Bursa'da kan donduran olay! Hızlı tren inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da sabah saatlerinde, yapımı devam etmekte olan Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde sabah saatlerinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde meydana gelen olayda şantiyeyi denetlemek için denetlemek için gezen bekçiler yanmış halde bir erkek cesedi bularak polis ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Gelen ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Tünelin içerisinde bulunan cesedi inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan kimlik sonucu cesedin 29 yaşındaki Tanju Özen’a ait olduğunu belirledi.

KENDİNİ YAKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin belirlemelerine göre şahsın kendini yaktığı düşünülüyor. Polis ekipleri bu olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset kimliği belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.