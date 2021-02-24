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  3. Bursa'da kan donduran olay! Hızlı tren inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da kan donduran olay! Hızlı tren inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaatında Tanju Özen(29) isimli kişinin yanmış cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kan donduran olay! Hızlı tren inşaatında yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da sabah saatlerinde, yapımı devam etmekte olan Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde sabah saatlerinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi’nde bulunan ve yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde meydana gelen olayda şantiyeyi denetlemek için denetlemek için gezen bekçiler yanmış halde bir erkek cesedi bularak polis ekiplerine ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da yanmış erkek cesedi bulundu

Gelen ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Tünelin içerisinde bulunan cesedi inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan kimlik sonucu cesedin 29 yaşındaki Tanju Özen’a ait olduğunu belirledi. 

Bursa'da yanmış erkek cesedi bulundu

KENDİNİ YAKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin belirlemelerine göre şahsın kendini yaktığı düşünülüyor. Polis ekipleri bu olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset kimliği belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'da yanmış erkek cesedi bulundu

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