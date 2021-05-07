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  3. Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Organize Sanayi Bölgesi Sarı Caddesi'nde bulunan bir kauçuk üretim fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde bulunan personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, fabrikada bulunan işçileri tahliye ederken iş yerinde bulunan 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alan ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da kauçuk fabrikası alev alev yandı! 6 kişi dumandan etkilendi

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