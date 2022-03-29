TikTok fenomeni Taha Duymaz hüngür hüngür ağladı, takipçilerinin yüreği sızladı! "Yeter artık bana silah çekmeyin, joplarla saldırmayın!"Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın o sözleri ortaya çıktı! Türkan Şoray çok kızacak! "Hoş bulmuyorum"İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Suriyeli mülteci 17 yaşındaki erkek çocuğuna taciz girişiminde bulundu!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 29 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeStefan Kuntz'dan İtalya'ya farklı tarife! Kadroda revizeye gitti, birçok isim kesik yedi! İşte Milli takımın 11'iPendik halkı illallah etti! Kaynarca’daki metruk binada cirit atıyorlar! Bina kapısı, elektrik saati demeden ne varsa çalıyorlar! "Belediyemiz çözüm bulacaktır"Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi! "Türkiye de garantör olsun" talebiGönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!Alman gazeteci, köşesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırdı: Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

Bursa'da sokağa 1,5 tonluk depolama tankından sokağa kimyasal madde döküldü. Halk panik yaşadı!

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana gelen olay saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Ortabağlar Mahallesi halkı 5. Cenk Sokaktan keskin bir koku yayıldığını fark etti. Kokunun 1.5 tonluk tanktan geldiği anlaşıldı ve polise ihbar edildi. 5 aydır kirasını vermeyen ve kaçan kiracının bıraktığı söylenen tankın içinde 1.5 tona yakın kimyasal madde çıktı. 

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD’a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekibi ve polis ekipleri hemen çalışma başlattı. Polis sokağa girişleri kapatırken KBRN ekipleri yanıcı kimyasal madde olduğu belirlenen 1.5 tonluk tank ile ilgili çalışma başlattı. 

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

Kimyasal maddeden örnekler alıp inceleme başlatan KBRN ekipleri çalışmalarından sonra içinde kimyasal madde olduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Ardından sokak belediye ekiplerince temizlenip girişe açıldı. Polis olay sonrasında  kimyasal madde yüklü tankı bölgeye bırakan şüpheli ya da şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT