Bursa'da 'kimyasal madde' paniği yaşandı! AFAD çalışma başlattı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana gelen olay saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Ortabağlar Mahallesi halkı 5. Cenk Sokaktan keskin bir koku yayıldığını fark etti. Kokunun 1.5 tonluk tanktan geldiği anlaşıldı ve polise ihbar edildi. 5 aydır kirasını vermeyen ve kaçan kiracının bıraktığı söylenen tankın içinde 1.5 tona yakın kimyasal madde çıktı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD’a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekibi ve polis ekipleri hemen çalışma başlattı. Polis sokağa girişleri kapatırken KBRN ekipleri yanıcı kimyasal madde olduğu belirlenen 1.5 tonluk tank ile ilgili çalışma başlattı.

Kimyasal maddeden örnekler alıp inceleme başlatan KBRN ekipleri çalışmalarından sonra içinde kimyasal madde olduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Ardından sokak belediye ekiplerince temizlenip girişe açıldı. Polis olay sonrasında kimyasal madde yüklü tankı bölgeye bırakan şüpheli ya da şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.