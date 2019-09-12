Bursa'da kırmızı ışık faciası! Ortalık savaş alanına döndü... Bursa'da, bu sabah meydana gelen olayda, bir TIR kırmızı ışıkta geçti ve otomobile çarparak ters döndü. Kaza sonucu otomobilde sıkışan 3 kişi ve TIR sürücüsü ağır yaralandı.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, TIR'ın otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Bursa'da, bu sabah meydana gelen olayda, bir TIR kırmızı ışıkta geçti ve otomobile çarparak ters döndü. Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolunda Suat Uçkun kontrolündeki 16 PD 213 plakalı sunta yüklü TIR, Bakırköy kavşağından dönen Bülent Kahveci idaresindeki 26 TE 365 plakalı otomobile çarptı. SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI Çarpmanın etkisiyle TIR devrilirken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından araçlarda sıkışan otomobilin sürücüsü Kahveci ile Rıza Kahveci, Mustafa Şimşek ve TIR'ın sürücüsü Uçkun ekiplerce kurtarıldı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.



