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  3. Bursa'da kısıtlamaya rağmen trafo hırsızlığı yaptılar! Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca

Bursa'da kısıtlamaya rağmen trafo hırsızlığı yaptılar! Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle elektrik trafosundan hırsızlık yapmaya çalışan 5 kişi ile polis ekipleri arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Yakalanan 5 kişi ters kelepçelenerek gözaltına alındı.

Bursa'da kısıtlamaya rağmen trafo hırsızlığı yaptılar! Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca

Yavuzselim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kısıtlamada devriye gezen polis ekipleri  bir elektrik trafosundan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan kişileri görünce harekete geçti. Polisi fark eden araç şoförü S.A., arkadaşları C.K., D.A., B.K., ve B.A., çalıntı minibüslerine binerek  olay yerinden hızla uzaklaştı.

EKİPLER TRAFO HIRSIZLARININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından minibüs, Osmangazi ilçesi Eski Gemlik Yolu Yasemin Park yakınlarında durduruldu. Araçta bulunan 5 şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

BASIN MENSUPLARINA TEHDİTLER YAĞDIRDILAR 

Minibüsün çalıntı kaydığının olduğunu belirtilirken, araçta yapılan aramalarda demir makası, pense, bıçak ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Ters kelepçe yapılarak ekip aracına götürülen şüphelilerden biri, kendini görüntüleyen basın mensuplarını ise tehdit etti. Şüphelinin ,’’Suçsuz çıkarsam da beni çekecekmişiniz, o zaman ne olacak, çıkacak mısınız karşıma’’ sözleri dikkat çekti.

Öte yandan 5 şüpheliye, ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske takmamak’ sebebiyle 20 bin 430 lira para cezası uygulandı.

Zanlılar sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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